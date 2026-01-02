Suiza: Avanza identificación de víctimas de incendio

(ANSA) - CRANS-MONTANA, 02 GEN - Investigadores suizos trabajaban este viernes en la identificación de las víctimas del incendio en el bar Le Constellation de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana durante la celebración de Año Nuevo, que dejó unas 40 personas muertas y alrededor de 115 heridas, en una de las peores tragedias del país.

Aún no se sabe con certeza qué provocó el incendio en el bar, popular entre jóvenes turistas, alrededor de la 1:30 de la madrugada local. Testigos describieron escenas de pánico y caos mientras la gente intentaba romper las ventanas para escapar y otros, cubiertos de quemaduras, salían corriendo a la calle.

El presidente del cantón, Mathias Reynard, declaró al diario regional Walliser Bote que al menos 80 de los 115 heridos se encuentran en estado crítico.

La policía suiza advirtió que podría llevar días o incluso semanas identificar a todos los fallecidos, una espera angustiosa para familiares y amigos. "Dado el carácter internacional del complejo turístico, cabe esperar que haya extranjeros entre las víctimas", declaró el comandante de la policía local, Frederic Gisler.

Según la cancillería de Roma, hay al menos 13 italianos hospitalizados y seis desaparecidos. Y entre las víctimas fatales figura la joven promesa del golf, Emanuele Galeppini, de 17 años.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés indicó que entre los heridos se encontraban nueve ciudadanos franceses y que otros ocho seguían desaparecidos. Abundan los llamamientos desesperados en línea para encontrar a los desaparecidos.

Se desconoce el número exacto de personas que se encontraban en el bar cuando se incendió. Le Constellation tenía capacidad para 300 personas, además de otras 40 en su terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

Guy Parmelin, quien asumió la presidencia de Suiza el jueves, calificó el incendio como "una calamidad de proporciones aterradoras y sin precedentes" y anunció que las banderas ondearían a media asta durante cinco días.

Las autoridades se han negado a especular sobre la causa de la tragedia, limitándose a afirmar que no se trató de un atentado. Varios testimonios, difundidos por medios suizos, franceses e italianos, señalaron bengalas colocadas en botellas de champán y sostenidas en alto por el personal del restaurante como parte de un espectáculo habitual para los clientes.

Imágenes y vídeos compartidos en redes sociales también mostraban bengalas en botellas de champán sostenidas en el aire, mientras un resplandor naranja comenzaba a extenderse por el techo.

Un vídeo muestra cómo las llamas se propagan rápidamente mientras los asistentes siguen bailando, sin comprender la gravedad de la situación.

La fiscal jefe del cantón, Béatrice Pilloud, declaró que los investigadores examinarían si el bar cumplía las normas de seguridad y contaba con el número necesario de salidas.

Cintas de precaución rojas y blancas, flores y velas adornaban la calle donde ocurrió la tragedia, mientras la policía protegía el lugar con pantallas blancas. Tras llenarse las unidades de emergencia de los hospitales locales, muchos de los heridos fueron trasladados a través de Suiza y a países vecinos. (ANSA).