Suiza busca identificar a las víctimas del mortal incendio de un bar en Año Nuevo

Los investigadores suizos continúan este sábado la ardua tarea de identificar a las víctimas y determinar las causas del incendio que causó la muerte de al menos 40 personas en un popular bar de la estación de esquí de Crans-Montana en Año Nuevo.

El jefe de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, indicó el viernes que 113 de los 119 heridos pudieron ser identificados y trasladados a hospitales de Suiza y de países vecinos.

Aún no se ha proporcionado información sobre la identidad de las 40 víctimas mortales, pero se han abierto expedientes ante mortem para los desaparecidos en colaboración con varios países, entre ellos Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Filipinas, Rumanía, Serbia y Turquía.

Varios vehículos que transportaban los restos mortales de las víctimas comenzaron a llegar el viernes al centro funerario de Sion, la capital regional.

Las autoridades suizas insisten en que el trabajo de identificación será largo.

El incendio se declaró hacia la 01H30 (00H30 GMT) del jueves 1 de enero en el subsuelo del bar Le Constellation, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

"Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo", señaló la fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, durante una conferencia de prensa.

De acuerdo a testimonios, el techo de sótano estaba cubierto de espuma acústica aislante, lo que según las autoridades explicaría el "incendio rápido y generalizado".

- "¿Es su hijo?" -

Mientras las autoridades prosiguen con la identificación de las víctimas, numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos.

Laetitia Brodard, una madre que vive en las afueras de Lausana, en el oeste de Suiza, contó el viernes a los periodistas la desesperada búsqueda de su hijo Arthur.

El joven de 16 años se encontraba en el bar en el momento del incendio. Su último mensaje, mandado a las 00H03, decía: "Mamá, feliz año, te quiero".

A las 00H06, "le respondí: 'Te quiero (...)', a la 01H28 encontré un video efímero que había enviado a sus amigos, en el que aparecían todos juntos celebrando", relató.

El incendio se declaró minutos después y desde entonces está sin noticias de su ser querido. Cuenta que tuvo que proporcionar ADN y describir la ropa de su hijo. También acudió en vano a un hospital de Lausana.

El padre de Arthur, a su vez, se desplazó a Berna en plena noche para intentar identificar un dedo del pie. "Me enviaron la foto del dedo de un pie. Me preguntaron: '¿Es su hijo?'", añadió Brodard.

Testigos describieron escenas de horror con personas intentando romper las ventanas para escapar mientras otras, cubiertas de quemaduras, se precipitaban a la calle.

Un vídeo en las redes sociales muestra el inicio del incendio del techo, con un joven que intenta apagar el fuego con un gran paño blanco. A su lado, otros jóvenes graban la escena pero continúan bailando.

Además de las quemaduras, algunas víctimas sufrieron aplastamientos y asfixia, mientras que otras resultaron heridas al intentar desesperadamente salvar a otras personas, informó a la AFP el director general del Hospital del Valais, Eric Bonvin.