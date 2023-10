Asegura que su "confianza por la libertad de expresión en Europa" se ha visto "agitada"

MADRID, 22 Oct. 2023 (Europa Press) -

Suiza ha cancelado los cuatro conciertos del famoso pianista y compositor turco, Fazil Say, en su país por haber mostrado una opinión crítica hacia Israel sobre los ataques que está realizando en la Franja de Gaza.

"En Suiza, he sido eliminado de la alineación de los cuatro conciertos planeados por la organización de la empresa MIGROS. Trabajadores de MIGROS han citado como causa las ideas que he expresado sobre las tensiones entre Israel y Palestina en mis redes sociales", ha relatado el pianista en su cuenta de la red social X, antes Twitter, en la que ha dicho que no va a borrar ninguna de sus publicaciones.

El m√ļsico ha explicado que durante esta crisis ha publicado un total de tres tuits y un v√≠deo en los que ha defendido la paz. "Todas mis declaraciones han sido en el esp√≠ritu de la paz. Y siempre he estado a favor del bien, el compromiso y la b√ļsqueda conjunta de un futuro bonito".

Say ha relatado que se ha "entristecido por los incidentes terroristas como todo el mundo", pero que él siempre ha tenido "un enfoque que busque entender a ambas partes del problema" y por eso considera que las políticas del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, "no tienen futuro" y "son muy erróneas y crueles".

"Y finalmente, encuentro el acercamiento de Erdogan a esta situación como 'sensible y pacífico' para ambos bandos y lo apoyo", ha agregado. Turquía ha pedido desde el principio un alto el fuego en Gaza para evitar más sufrimiento humano, llegando a comparar los bombardeos israelíes con el genocidio.

Say también ha criticado la cancelación de forma unilateral de su concierto en un ambiente "donde no quieren escuchar nuestras voces".

"He confiado siempre que en Europa podríamos confiar en la libertad de expresión, un lugar donde la oscuridad y la falta de entendimiento nunca se experimentará. Quiero resaltar que mi confianza ha sido agitada por este perturbador incidente", ha denunciado.

"Cada individuo deber√≠a tener una opini√≥n. Y m√°s importante, estas opiniones no deber√≠an afectar nuestras vidas profesionales. Estoy del lado de la paz y la humanidad y hago m√ļsica para dar esperanza a la gente", ha zanjado el pianista.