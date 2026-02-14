Suiza confirma negociaciones entre EEUU e Irán en Ginebra la próxima semana

Suiza anunció el sábado la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra la próxima semana, bajo la mediación de Omán, en medio de presiones de Washington para que Teherán concluya un acuerdo destinado, entre otras cosas, a limitar su programa nuclear.

"Suiza está siempre lista para ofrecer sus buenos oficios para facilitar el diálogo entre Estados Unidos e Irán", dijo a la AFP un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

"Confirmo que el Sultanato de Omán acogerá la próxima semana en Ginebra conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Suiza acoge y apoya estas conversaciones", añadió.

El 6 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abás Araqchi mantuvo conversaciones en Omán con el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, influyente yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las conversaciones fueron indirectas, con los omaníes como mediadores.

Trump ha centrado recientemente sus amenazas militares en el programa nuclear de Teherán, que las fuerzas estadounidenses atacaron el año pasado durante la guerra sin precedentes de 12 días de Israel con Irán.

El presidente estadounidense dijo el viernes que un cambio de gobierno en Irán sería "lo mejor que podría pasar", al enviar un segundo portaviones a Oriente Medio para aumentar la presión militar sobre la República Islámica.

Suiza ha desempeñado un papel clave en las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos durante décadas.

Estados Unidos también celebrará en Ginebra la próxima semana conversaciones entre Rusia y Ucrania.

Moscú y Kiev mantendrán el martes y el miércoles conversaciones patrocinadas por Estados Unidos en la ciudad suiza, anunciaron ambos países, al dar a conocer la siguiente etapa de unas difíciles negociaciones que buscan poner fin a la guerra de cuatro años.

Trump busca terminar el conflicto pero dos rondas previas de conversaciones en Abu Dabi no arrojaron grandes avances.