Suiza confirma su supremacía en el esquí Alpino, Eileen Gu a por su primer oro

Suiza subió una vez más a lo más alto del podio en el esquí alpino masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, esta vez con la victoria de Loïc Meillard en el eslalon, en un lunes en el que la estrella china Eileen Gu busca su primer título de esta edición.

Meillard completó la colección de los tres metales en estos Juegos, después de haber sido ya plata junto a Marco Odermatt en la combinada y bronce en el eslalon gigante.

En Bormio, el país helvético ya había deslumbrado con los tres títulos conseguidos por Franjo von Allmen (descenso, combinada, supergigante), para alegría de la numerosa hinchada desplazada desde la vecina Suiza.

"Estamos viviendo una edad de oro en el esquí suizo. Es una locura lo que está ocurriendo en los últimos años, debemos disfrutarlo todo lo que podamos", afirmó Meillard.

- Pinheiro Braathen se cae -

En una jornada con una fuerte nevada en la primera manga, los abandonos, caídas y salidas de pista se sucedieron en ese eslalon, incluyendo la de Lucas Pinheiro Braathen, el hombre que el sábado ganó el eslalon gigante y dio a Brasil y Latinoamérica la primera medalla olímpica de invierno de su historia.

Esta vez, Pinheiro Braathen se cayó en esa primera manga y terminó así, sin poder buscar otra medalla, unos Juegos que en cualquier caso han sido memorables para él.

"Los Juegos Olímpicos terminaron oficialmente para mí. Puedo ya empezar a pensar en volver a casa, dar un abrazo a la familia y a mi equipo. Obviamente claro que quiero ya volver a Brasil, sentir la tierra brasileña bajo mis pies, comer un pan de queso y disfrutar el éxito con mi novia y mi familia, con todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí", afirmó.

Para el anecdotario de la quincena olímpica queda que el noruego Atle Lie McGrath, que había terminado líder la primera manga del eslalon, falló por completo en la segunda y, por la decepción, tiró sus bastones y se fue a refugiar unos minutos al bosque situado junto a la pista Stelvio de Bormio.

- ¿La revancha para Eileen Gu? -

Eileen Gu, la gran estrella del esquí acrobático y referente de los deportes de invierno en China, intentará defender este lunes su título olímpico en el big air.

La esquiadora freestyle fue plata en el slopestyle por detrás de la suiza Mathilde Grémaud, igual que hace cuatro años en Pekín, y como en la capital china quiere terminar con los oros del big air y el halfpipe, las dos pruebas que tiene pendientes.

En un mensaje en Instagram este fin de semana, Eileen Gu mostró su descontento con la programación de esta quincena olímpica, ya que disputar la final de big air de este lunes le deja sin poder participar en el entrenamiento del día del halfpipe.

- Con la miel en los labios -

En el patinaje short-track, la leyenda italiana Arianna Fontana no pudo sumar su decimocuarta medalla olímpica.

Aclamada por la hinchada local, que la considera una de sus grandes heroínas y de las figuras más queridas de su deporte, la veterana patinadora de 35 años se quedó cuarta en la prueba de 1000 metros, con la "medalla de chocolate", para desilusión de sus tifosi.

La vencedora de la prueba fue la neerlandesa Xandra Velzeboer, que sella así un doblete después de haber conquistado ya los 500 metros.

dr-mcd