Suiza congela activos vinculados a Maduro tras captura por parte de EEUU

BERLÍN, 5 ene (Reuters) - Suiza ha congelado todos los activos que Nicolás Maduro y sus asociados tienen en el país, anunció el lunes el Consejo Federal, tras su detención por las fuerzas estadounidenses en Caracas y su traslado a Estados Unidos.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo afirmó que la orden afecta a 37 personas, y señaló que la cartera no podía facilitar detalles sobre el valor de los activos en cuestión.

La medida, con efecto inmediato y validez de cuatro años, tiene como objetivo evitar una salida de activos potencialmente ilícitos y se suma a las sanciones existentes impuestas a Venezuela desde 2018, según el comunicado del Gobierno.

La congelación de activos no afecta a los miembros del actual Gobierno venezolano y Suiza dijo que tratará de devolver cualquier fondo que se descubra que ha sido adquirido ilícitamente para beneficiar al pueblo venezolano.

El Gobierno afirmó que la situación en Venezuela es volátil, con varios resultados posibles en los próximos días y semanas. Dijo que seguía de cerca la situación y pidió la distensión y la moderación.

"El Consejo Federal quiere garantizar que ningún activo adquirido ilícitamente pueda ser transferido fuera de Suiza en la situación actual", afirmó.

