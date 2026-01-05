Suiza congela activos vinculados a maduro tras su detención en eeuu

BERLÍN, 5 ene (Reuters) - Suiza ha congelado ⁠todos ⁠los activos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ⁠y ‌sus asociados ​tienen en el país, ​anunció el lunes el ‌Consejo Federal, tras su ‌detención por ​las fuerzas estadounidenses en Caracas y su traslado a Estados Unidos.

La medida, con efecto inmediato y validez de cuatro años, tiene ⁠como objetivo evitar una salida de ​activos potencialmente ilícitos y se suma a las sanciones existentes impuestas a Venezuela desde 2018, según el comunicado.

La congelación ⁠de activos no afecta a los ​miembros del actual Gobierno venezolano y Suiza dijo que tratará ‍de devolver cualquier fondo que se descubra que ha sido adquirido ilícitamente para beneficiar al pueblo venezolano. (Información ​de Kirsti Knolle en Berlín; edición de Miranda Murray; editado en español ‍por Benjamín Mejías Valencia)