Suiza: Crans-Montana, cierra hotel por incumplir normas de seguridad contra incendios

Así lo anunció hoy la Comuna.

El 4 de agosto de 2025, durante una inspección periódica realizada por la Comuna de Crans-Montana, se encontraron diversas deficiencias relacionadas con las medidas de prevención de incendios en el Hotel du Golf et des Sports.

A pesar de varios recordatorios, la Comuna constató que las mejoras exigidas no fueron implementadas por el lujoso establecimiento, que cuenta con 85 habitaciones y suites.

El 16 de diciembre, se fijó una fecha límite para el 15 de enero de 2026, pero sin obtener resultados. Hoy, el Consejo Municipal ratificó la decisión de cerrar "inmediatamente" el hotel, mientras la temporada turística de invierno está en pleno desarrollo.

La oficina de turismo de Crans-Montana ofrecerá a los huéspedes del hotel alojamiento alternativo en un hotel "equivalente" para que puedan continuar su estancia.

El anuncio de la Comuna se produce justo cuando la investigación penal sobre el Constellation se centra en el responsable y el exresponsable de seguridad del municipio, quienes serán interrogados por la Fiscalía en los próximos días.

(ANSA).