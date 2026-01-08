Suiza: Crans-Montana, Moretti condenado en Francia por proxenetismo

Así lo reveló Le Figaro que informó que, en aquel momento, los tribunales los acusaron de "lucrar" con la explotación de mujeres jóvenes en La Clusaz, Ginebra o Berna, en una red vinculada a proxenetas suizos. Según Le Figaro, Moretti fue condenado en dos ocasiones por los tribunales franceses.

Moretti fue imputado específicamente de contratar a cuatro jóvenes de La Clusaz, Alta Saboya, entre el verano de 2004 y el otoño de 2005, para actividades relacionadas con la explotación de la prostitución.

Posteriormente, las jóvenes fueron "distribuidas" en varios salones de masaje suizos, incluido uno en la Rue du LiŠvre de Ginebra, "que él gestionaba y del que pagaba el alquiler y el depósito de garantía", expresan los documentos judiciales publicados esta noche en el sitio web de Le Figaro. Moretti había reclutado a jóvenes para la prostitución en Berna y Soleure, siempre en Suiza, en dos establecimientos gestionados por "proxenetas suizos con los que mantenía relaciones comerciales, esperando obtener un beneficio económico", especifica el documento.

Conforme la justicia francesa, los delitos fueron cometidos por una banda organizada que "reclutaba, fijaba las tarifas y el número de clientes" que se les imponía a las chicas. Al final del juicio en Francia, Jacques Moretti fue absuelto de los cargos relacionados con Suiza —donde la prostitución es legal para adultos—, pero en cambio fue condenado a 12 meses de prisión con suspensión de la pena por los mismos cargos en Francia.

Su amigo corso también recibió una pena menor, y un tercer hombre fue absuelto. Tras esta primera condena, Moretti volvió a tener problemas con la justicia francesa dos años después, en Córcega, por un caso de fraude a la Seguridad Social. No se volvió a saber de él durante los siguientes 15 años, hasta la reciente tragedia de Crans-Montana. (ANSA).