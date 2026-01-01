Suiza: Crans-Montana, un destino turístico de lujo y jet set

Destino de la jet set internacional desde hace mucho tiempo, es una de las estaciones de esquí más famosas de los Alpes suizos. La ciudad ha conservado su vocación sofisticada, pero siempre con un enfoque discreto, atendiendo al turismo selecto, en uno de los entornos más evocadores de la zona, con vistas que incluyen el pico Mont Blanc y el Matterhorn.

La estación nació de la pasión de dos amigos, Louis Antille y Michel Zufferey, quienes, cautivados por la belleza de la meseta, abrieron en 1893 el primer hotel, el Parc, marcando el inicio de Crans-Montana como destino turístico. La calidad del aire y las condiciones climáticas favorecieron la creación de numerosos sanatorios a partir de 1899.

Después de la guerra, la estación experimentó un auge gracias a la mejora de los caminos de acceso y la construcción de infraestructuras. La ciudad también se está convirtiendo en un destino para los aficionados al golf de altura.

Hoteles, chalets, tiendas históricas y marcas que se han mantenido inalteradas a lo largo de los años, pero las calles del centro también albergan importantes firmas de lujo.

Crans-Montana siempre ha sido un destino predilecto para industriales, actores y artistas. Celebridades como Jackie Kennedy, Alain Delon, Roger Moore y Gina Lollobrigida disfrutaban de refugiarse aquí desde las décadas de 1960 y 1970.

Es un destino popular para el turismo de élite, pero también un centro para esquiadores de alto nivel: en 1987, fue elegida sede del Campeonato Mundial y siempre ha sido una sede histórica para las pruebas de la Copa del Mundo.

Las carreras de descenso femenino y supergigante masculino están programadas para finales de mes (30 y 31 de enero) en las pistas de Mont Lachaux y Nationale, el templo de la velocidad (el italiano Dominik Paris subió al podio el año pasado, quedando tercero).

La zona también ofrece oportunidades para los amantes del senderismo, con senderos naturales para los amantes del esquí de fondo. (ANSA).