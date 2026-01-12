Suiza: denuncia contra Charlie Hebdo por ilustración sobre Crans Montana

La ilustración muestra a dos esquiadores con el lema "Los quemados van a esquiar" y, debajo, "Comedia del año", en referencia a la película cómica "Les Bronzés font du ski".

Medios suizos informan que la pareja presentó la denuncia ante la Fiscalía del Valais. Según la agencia de noticias Keystone-SDA, el abogado y su esposa han decidido presentar una denuncia contra el semanario y el autor de la caricatura, Eric Salch.

Según la pareja, la caricatura se rige por el artículo 135 del Código Penal suizo, que define la representación de actos de violencia brutal. La caricatura de Salch atenta contra la dignidad de las víctimas.

"No muestra la violencia sufrida para denunciarla, sino que la neutraliza con risas", continúa la pareja, según la agencia. "La caricatura no tiene un interés cultural, artístico, científico ni informativo preponderante", y por ello, concluyen, "pedimos que se abra una investigación penal y que, en caso de condena judicial, se otorgue una indemnización, cuyos beneficios serán donados por el Estado a todas las víctimas". (ANSA).