Suiza dice que reducción de aranceles estadounidenses será retroactiva a partir del 14 de noviembre

ZÚRICH, 9 dic (Reuters) -

Suiza anunció el martes que la reducción prevista de los aranceles estadounidenses sobre sus productos se retrotraerán al momento en que los dos países llegaron a un acuerdo el mes pasado, aunque el anuncio fue retirado más tarde, dejando poco claros los detalles de la aplicación.

En un comunicado publicado en su página web, el Gobierno indicó que los aranceles estadounidenses sobre Suiza se reducirán del 39% al 15% y entrarán en vigor con carácter retroactivo a partir del 14 de noviembre. La declaración desapareció más tarde de la página web y un portavoz del Ministerio de Economía dijo que no podían confirmar el anuncio.

Estados Unidos y Suiza sellaron un acuerdo preliminar el 14 de noviembre en virtud del cual Washington reducirá los aranceles a los productos helvéticos, mientras que las empresas suizas se comprometieron a invertir US$200.000 millones en Estados Unidos hasta fines de 2028.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso los aranceles a Suiza en agosto, diciendo que estaban justificados por el déficit comercial.

Los aranceles fueron los más altos que la administración Trump impuso a cualquier país europeo, y dejaron atónitos a los empresarios suizos.

"La regulación sobre los aranceles a la importación de bienes procedentes de Estados Unidos entrará en vigor con carácter retroactivo el 14 de noviembre de 2025", indicó el Gobierno suizo en su comunicado de este martes.

"Esto prevé la reducción de los derechos de importación de mercancías originarias de Estados Unidos en el ámbito de aplicación de los anexos 1 y 2 del Reglamento", añadió.

Los grupos industriales suizos acogieron con satisfacción el nuevo acuerdo, afirmando que les situaría en igualdad de condiciones con sus competidores de la Unión Europea, que acordó un arancel del 15% sobre las exportaciones comunitarias a Estados Unidos.

Suiza tuvo un superávit de US$38.300 millones en el comercio de bienes con Estados Unidos en 2024, según datos de la Oficina del Censo estadounidense. Esto aumentó a US$55.700 millones en 2025 hasta julio.

(Reporte de Ludwig Burger en Berlín y Oliver Hirt en Zúrich; escrito por Madeline Chambers y Dave Graham; editado en español por Carlos Serrano)