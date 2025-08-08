Suiza dice que siguen negociaciones arancelarias con EEUU mientras se avecinan pérdidas de empleo

Por John Revill

ZÚRICH, 8 ago (Reuters) - El gobierno suizo dijo el viernes que las conversaciones con Estados Unidos para reducir los aranceles prosiguen, en medio de advertencias de los economistas de que algunas industrias sufrirán "graves" pérdidas de empleo por el arancel del 39% impuesto por Estados Unidos a las importaciones helvéticas.

Las reuniones en Washington están lideradas por Helene Budliger Artieda, titular de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO) y se producen después de que el gravamen a las importaciones -entre los más altos de los aplicados por el presidente Donald Trump- entrara en vigor el jueves.

Un esfuerzo desesperado previo de una delegación suiza en Washington, que incluyó a la presidenta Karin Keller-Sutter, no logró un mejor acuerdo.

"Las discusiones con Estados Unidos continúan", dijo la SECO en una declaración a Reuters el viernes. "Las discusiones se han centrado consistentemente en reducir los aranceles adicionales de Estados Unidos".

La SECO dijo que no dará más detalles sobre las conversaciones, que podrían incluir nuevas concesiones que Suiza podría ofrecer a Estados Unidos a cambio de aranceles más bajos.

El economista Hans Gersbach, del Instituto Económico KOF de la Universidad ETH de Zúrich, estimó que podrían perderse entre 7500 y 15.000 empleos en Suiza como consecuencia de los aranceles estadounidenses.

"El efecto será grave en algunos sectores como la relojería, la maquinaria y los instrumentos de precisión", dijo Gersbach. "Si la industria farmacéutica también estuviera en el punto de mira, la cifra sería mayor", añadió, aunque todavía no se ha calculado ninguna cifra.

El gigantesco sector farmacéutico suizo, que incluye a Roche y Novartis, representó la mitad de las exportaciones suizas a Estados Unidos el año pasado, y no fue incluido en los aranceles.

(Editado en español por Carlos Serrano)