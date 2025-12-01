Suiza.- El CEO de Gunvor dimite y vende sus acciones en la empresa, tachada de "títere del Kremlin" por EEUU

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Torbjörn Törnqvist, presidente y consejero delegado de Gunvor, empresa comercializadora de energía y materias primas que fundó hace 25 años junto al ruso Gennady Timchenko, venderá su participación mayoritaria en la compañía a un grupo de directivos y será reemplazado al frente de la misma por el estadounidense Gary Pedersen, semanas después de que Estados Unidos señalase a la firma como un "títere del Kremlin", frustrando la compra de los activos internacionales de Lukoil.

En un comunicado publicado este lunes, la multinacional domiciliada en Ginebra (Suiza) ha anunciado el acuerdo por el que un grupo de actuales altos cargos de Gunvor comprará la participación de alrededor del 85% en manos del accionista mayoritario, cofundador y hasta ahora presidente y consejero delegado, Torbjörn Törnqvist, de 72 años.

La adquisición de las acciones por parte de la dirección, que permitirá que no haya propiedad ni participación externa en Gunvor, fue concebida inicialmente en 2022, según ha precisado la empresa, añadiendo que esto implicará una serie de cambios estructurales y de gobernanza para garantizar el éxito comercial a largo plazo y el crecimiento global de la compañía.

En este sentido, Gunvor ha explicado que la transacción se ha adelantado en este momento para establecer un reajuste definitivo y un rumbo a seguir para una compañía para la cual "las percepciones erróneas sobre su pasado se han convertido en una distracción imposible".

El Departamento del Tesoro de EEUU acusó a principios de noviembre a Gunvor de ser un "títere del Kremlin", después de que la empresa llegara días antes a un acuerdo para adquirir Lukoil International, filial propietaria de los activos de Lukoil fuera de Rusia, tras las restricciones a la actividad de la rusa impuestas por Washington, lo que provocó el inmediato descarrilamiento de la operación.

Asimismo, la compañía con sede en Suiza implementará una serie de cambios en su consejo de administración y en el comité ejecutivo, que ahora excluyen a los miembros de la familia Törnqvist o a sus representantes.

Gunvor fue fundada en el año 2000 por el ruso Gennady Timchenko y el sueco Torbjörn Törnqvist, quien controla en la actualidad alrededor del 85% de la firma, después de que su socio le vendiera en 2014 su participación en la compañía.

CEO.

Asimismo, la comercializadora de materias primas ha anunciado el nombramiento del estadounidense Gary Pedersen, actual responsable de Gunvor en América, como nuevo consejero delegado de la empresa, a la que se incorporó en 2024.

"Es el momento oportuno para esta transición. El relevo generacional ya está en marcha y contamos con la solidez financiera, la liquidez y la solidez de liderazgo para seguir impulsando nuestra estrategia de crecimiento global", declaró Pedersen.

La nueva propiedad de la compañía ha expresado su firme compromiso con la estrategia de buscar el crecimiento global, la diversificación y la inversión en toda la cadena de suministro energético, con especial énfasis en las inversiones y el desarrollo en el mercado estadounidense, junto con Europa y Asia.