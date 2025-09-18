Suiza.- El laboratorio suizo Roche anuncia la compra de la estadounidense 89bio por 2972 millones de euros

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El laboratorio suizo Roche ha anunciado este jueves un acuerdo para

hacerse con la biotecnológica estadounidense 89bio por un valor

aproximado de hasta US$3500 millones (2972 millones de euros). Según ha comunicado mediante nota de prensa, la adquisición de la

firma norteamericana permitirá a Roche incorporar a su cartera

productos destinados a tratar dolencias cardiovasculares, renales y

metabólicas. Se espera que la compra se cierre durante el cuarto

trimestre de 2025. La transacción contempla el pago en efectivo de US$14,50 (12,31

euros) por acción de 89bio más otros US$6 (5,09 euros)

condicionados a ciertos hitos. El precio pagadero supone una prima

del 52% respecto de la media ponderada a 60 días de la cotización en

Bolsa de 89bio. "Esta adquisición refuerza aún más nuestra cartera en enfermedades

cardiovasculares, renales y metabólicas, y ofrece oportunidades para

explorar combinaciones con programas existentes en nuestra línea de

desarrollo", ha explicado el consejero delegado de Roche, Thomas

Schinecker.