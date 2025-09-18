Suiza.- El laboratorio suizo Roche anuncia la compra de la estadounidense 89bio por 2972 millones de euros
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -
El laboratorio suizo Roche ha anunciado este jueves un acuerdo para
hacerse con la biotecnológica estadounidense 89bio por un valor
aproximado de hasta US$3500 millones (2972 millones de euros). Según ha comunicado mediante nota de prensa, la adquisición de la
firma norteamericana permitirá a Roche incorporar a su cartera
productos destinados a tratar dolencias cardiovasculares, renales y
metabólicas. Se espera que la compra se cierre durante el cuarto
trimestre de 2025. La transacción contempla el pago en efectivo de US$14,50 (12,31
euros) por acción de 89bio más otros US$6 (5,09 euros)
condicionados a ciertos hitos. El precio pagadero supone una prima
del 52% respecto de la media ponderada a 60 días de la cotización en
Bolsa de 89bio. "Esta adquisición refuerza aún más nuestra cartera en enfermedades
cardiovasculares, renales y metabólicas, y ofrece oportunidades para
explorar combinaciones con programas existentes en nuestra línea de
desarrollo", ha explicado el consejero delegado de Roche, Thomas
Schinecker.
