Suiza: El "protocolo DVI", como los suizos identifican a las víctimas

"La identificación de los cuerpos lleva mucho tiempo, pero dadas las circunstancias, se está adoptando una metodología compleja y segura", explicó la policía de Sion.

El grupo que terminó en tragedia incluía jóvenes de Italia, Suiza y Francia, así como de Luxemburgo, Serbia, Bosnia, Portugal, Filipinas y el Congo, entre otros. De ahí la necesidad de utilizar múltiples herramientas de identificación reconocidas por todos los países: no solo el ADN, que puede no ser comparable dada la distancia entre algunos familiares, sino también radiografías dentales, por ejemplo.

Diversos desastres en los últimos años han requerido la creación de unidades especializadas en diversos países, con formación científica, para abordar estas situaciones.

El primer evento que demostró la utilidad de la DVI fue el tsunami de diciembre de 2004 en el océano Índico, con más de 220.000 víctimas confirmadas. El desastre demostró al mundo entero que el proceso de identificación ya no podía depender de los diferentes y, en ocasiones, inadecuados enfoques y métodos de gestión de los distintos países.

Gracias a las directrices de Interpol, ahora se utiliza un único lenguaje técnico-forense y un único conjunto de formularios para recopilar, transmitir y comparar todos los datos ante-mortem y post-mortem recopilados.

La policía del Valais está trabajando en esta dirección, y varios expedientes ante-mortem, en particular los destinados a obtener datos físicos no modificables que permitan identificar a las víctimas, se han transmitido a varios países, incluida Italia.

Ahora es posible que equipos de especialistas de países vecinos, principalmente Italia, también se envíen para apoyar a Suiza. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, en una reunión celebrada hoy con las autoridades suizas, confirmó formalmente la disponibilidad de la policía forense y los Carabineros para viajar a Crans-Montana.

Un equipo de ZAKA, la unidad israelí especializada en identificación de víctimas, que también participó en las labores de rescate tras el ataque del 7 de octubre, también llegó a los Alpes suizos. (ANSA).