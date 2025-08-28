Suiza: El Tribunal Supremo de Suiza confirma la condena de Tariq Ramadan a tres años de prisión por violación

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Suiza ha rechazado este jueves una apelación presentada por el académico suizo Tariq Ramadan, exprofesor de estudios islámicos en la Universidad de Oxford, en contra de un fallo anterior de una corte de Ginebra que le condenaba a tres años de prisión por un caso de violación en octubre de 2008.

"Las alegaciones presentadas por el demandante no demuestran que el veredicto de Ginebra se basara en una valoración arbitraria de las pruebas ni en hechos insostenibles", reza la decisión del máximo tribunal suizo, recogida por el canal RTS.

Los abogados de Ramadan, una figura muy conocida en Oriente Próximo y nieto del fundador del movimiento de Hermanos Musulmanes en Egipto, Hasán al Banna, han anunciado que recurrirán el fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Un tribunal suizo condenó en mayo de 2024 a Ramadan después de que una mujer denunciara haber sido golpeada, insultada y abusada sexualmente por el exprofesor de estudios islámicos durante varias horas en un hotel en Ginebra en octubre de 2008. Su denuncia se produjo diez años después de los hechos tras una serie de acusaciones vertidas en su contra desde Francia.