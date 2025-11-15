Suiza está prácticamente clasificada al Mundial, Kosovo asegura la repesca

Suiza, que goleó 4-1 a Suecia este sábado en Ginebra, está prácticamente clasificada para el Mundial 2026, pero deberá confirmar oficialmente su boleto a Norteamérica el martes frente a Kosovo, que aseguró jugar al menos la repesca por primera vez en su corta historia.

Antes de la última jornada de las eliminatorias el martes, los suizos son primeros del grupo B con 13 puntos, invictos con cuatro victorias y un empate y una diferencia de goles muy favorable (+12).

Los kosovares, que vencieron a Eslovenia de visita este sábado 2-0, son segundos con 10 puntos (3 victorias, dos empates, +1). Eslovenia es tercera (3 pts) y Suecia última (1).

El martes en Kosovo, Suiza solo necesitará no perder por seis goles de diferencia para clasificarse a su decimotercer Mundial. Su última ausencia fue en Corea del Sur y Japón 2002.

Kosovo, 84ª en el ránking FIFA, ya tiene asegurado jugar el repechaje por primera vez desde que se independizaron, en 2008.

En Ginebra este sábado, los jugadores de la Nati no titubearon frente a los suecos, ahora dirigidos por el inglés Graham Potter, quien reemplazó el 20 de octubre a Jon Dahl Tomasson, despedido tras tres derrotas consecutivas en la clasificación europea.

El delantero del Rennes Breel Embolo abrió el marcador a los doce minutos. Benjamin Nygren empató a los 33 minutos, antes de que los suizos retomaran la ventaja con un penal marcado por su capitán Granit Xhaka (60').

Dan Ndoye (75') y Johan Manzambi en el tiempo añadido (90+4') completaron la victoria de los hombres de Murat Yakin.

Al mismo tiempo, en Liubliana, los kosovares marcaron rápidamente gracias a Fisnik Asllani (6') y luego duplicaron la ventaja a través de Zan Karnicnik (64'), mientras que los eslovenos jugaron con diez desde el minuto 53 por la expulsión de Petar Stojanovic.

dar/pm/ma