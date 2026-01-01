Suiza: Explosión en Crans-Montana, autoridades evocan un "flashover"

La agencia de noticias suiza Keystone-SDA informó al respecto al citar a las autoridades del cantón de Valais. El "flashover" provocó una o más explosiones, añadió.

El término "flashover" -se explica- se refiere a la transición repentina de un incendio localizado a un incendio generalizado.

"Por ejemplo, un incendio puede iniciarse en un electrodoméstico en una habitación. Si se acumula calor bajo el techo, los gases de combustión se propagan por toda la habitación y la temperatura sube rápidamente a varios cientos de grados. Esto puede provocar la ignición repentina y simultánea de otros materiales combustibles, lo que provoca la rápida propagación de las llamas", esclarece Keystone-SDA. En esta situación, la supervivencia es prácticamente imposible y representa un peligro mortal incluso para los bomberos. (ANSA).