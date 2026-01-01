Suiza: "Fue una masacre", testigos del incendio en el bar suizo

Fue una auténtica masacre". Así lo declaró Michela Ris, teniente de alcalde de Ascona y miembro del Gran Consejo, a los medios suizos durante su visita a Crans-Montana.

"Todo estaba a oscuras. Hay amigos que no responden a los mensajes. Quizás solo estén durmiendo, pero no sabemos si, después de estar en nuestra casa, se fueron directamente a casa o si se tomaron una última copa, quizás en el mismo club donde ocurrió la tragedia", continuó.

"Estamos muy preocupados y estamos intentando contactar con todos, uno por uno, para asegurarnos de que están bien. Estamos conmocionados", declaró la diputada al Corriere del Ticino, explicando que el ambiente en el popular destino turístico es surrealista: "La carretera está cortada al tráfico, hay policías y fuerzas del orden por todas partes. Se puede seguir caminando, pero el ambiente es muy tenso". (ANSA).