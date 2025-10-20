Suiza: Holcim comprará Xella por 1850 millones

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El grupo cementero suizo Holcim ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir Xella, proveedor de soluciones de revestimiento con sede en Duisburgo, a través de una transacción valorada en 1850 millones de euros.

La transacción se ajusta al compromiso de Holcim con la disciplina financiera y la asignación de capital orientada al crecimiento y está sujeta a las condiciones habituales, así como a las autorizaciones regulatorias, por lo que se espera que se cierre en el segundo semestre de 2026.

“Esta adquisición estratégica marca un hito en nuestra visión de ser el socio líder en construcción sostenible, impulsando las soluciones de construcción de alto valor de Holcim, en línea con nuestra estrategia NextGen Growth 2030", ha comentado Miljan Gutovic, consejero delegado de Holcim.

“Nos complace enormemente alcanzar este acuerdo con Holcim, ya que confirma el excelente trabajo que Xella ha realizado para consolidarse como líder en soluciones de muros”, afirmó Donald Quintin, consejero delegado de Lone Star, propietario de Xella.

La empresa alemana, que cuenta con más de 4000 empleados y está presente en 21 de los mercados más atractivos de Europa, proyecta para 2025 unas ventas de aproximadamente 1000 millones de euros.