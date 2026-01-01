Suiza: Incendio en lujoso centro de ski, decenas de muertos

Policías, bomberos y rescatistas acudieron a la popular estación, uno de los destinos de esquí más prestigiosos de Europa, tras el incendio declarado en la madrugada de Año Nuevo.

Un turista neoyorquino grabó las brillantes llamas anaranjadas que salían del bar y vio a gente corriendo y gritando en la oscuridad.

Las autoridades afirmaron que aún investigan las causas del incendio, que se declaró alrededor de la 1:30 a. m. locales, las 0:30 GMT, en el bar Le Constellation, pero señalaron que no creen que haya sido causado por un "ataque".

Según el relato a la prensa de dos jóvenes francesas, las llamas aparentemente se originaron por velas encendidas en botellas de champán, que incendiaron el techo de madera. "Una de las velas se acercó demasiado al techo y se incendió. En cuestión de segundos, todo el techo estaba en llamas. Todo era de madera", dijeron Emma y Albane.

"Se presume que varias decenas de personas murieron", declaró a la prensa Frederic Gisler, comandante de policía del cantón de Wallis, en el suroeste de Suiza, y añadió que alrededor de 100 personas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. "Mientras les hablo, todos los heridos están siendo atendidos", dijo.

Los hospitales de Wallis estaban al límite de su capacidad y habían declarado el estado de emergencia. Los heridos estaban siendo trasladados a varios hospitales de Suiza. Le Constellation tiene capacidad para 300 personas y otras 40 en su terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

Según la policía, unas 100 personas se habían reunido allí para celebrar el Año Nuevo. Horas después, las ambulancias seguían estacionadas frente al bar, y se podían ver ventanas rotas. Los medios locales describieron un "olor a quemado aún presente en el aire".

Las autoridades afirmaron que era demasiado pronto para proporcionar un número exacto de víctimas, pero señalaron que, dado que Crans-Montana es un destino turístico popular a nivel mundial, preveían que hubiera varias nacionalidades.

Al menos dos ciudadanos franceses se encontraban entre los heridos, según informes iniciales del Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

La policía declaró que la zona estaba "completamente cerrada al público" y que se había impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana. (ANSA).