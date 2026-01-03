Suiza: la primera víctima italiana que no está confirmada aún

No hay certeza matemática de que Emanuele sea la primera víctima italiana de esa horrenda masacre, pero el margen de esperanza se reduce con cada momento que pasa. Es su tío quien pide esperar: Sebastiano Galeppini escribió en redes sociales: "Por ahora, Emanuele sigue en la lista de personas desaparecidas y estamos esperando los resultados de ADN".

Emanuele Galeppini habría cumplido 17 años en pocos días.

Nacido en Génova, residente en Dubái desde la infancia con sus padres y su hermano menor, fue uno de los jóvenes que asistieron a la fiesta en Le Constellation, en Crans-Montana, en el cantón del Valais, la noche del 31 de diciembre. En el caos posterior, encontraron su teléfono móvil.

El joven era un gran aficionado del Génova y, aunque creció en Dubái, siempre quiso mantener el contacto con Italia, al igual que su hermano menor, Eugenio. Sus padres, Edoardo, empresario náutico, y Beatrice, también una golfista de élite, se establecieron en los Emiratos el año en que nació Emanuele, en 2009.

Y Emanuele regresó a Rapallo, donde la familia Galeppini aún reside, para pasar vacaciones ocasionales. Fue en el campo de Rapallo donde el joven Edoardo cultivó su pasión por el golf, convirtiéndose rápidamente en un jugador clave en el panorama nacional. Era considerado uno de los jóvenes golfistas más prometedores del panorama italiano.

En abril de 2025, ganó el Omega Dubai Creek Amateur Open, atrayendo la atención de los expertos del golf por su talento y madurez atlética. También había competido recientemente en el Trofeo Rey Hamad en el Royal Golf Club de Baréin y en la Copa de los Emiratos Árabes Unidos en Al Ain. Golfista profesional muy joven, ocupaba el puesto 2440 del ranking, aunque en sus redes sociales se define como un "chef completo".

Pero lo sorprendente y lo que convenció a los expertos de que Emanuele tendría una espléndida carrera en los greens de todo el mundo fue, más allá de su excelente técnica, la madurez con la que afrontó los retos, los días malos y los inevitables errores. Un verdadero campeón, siempre un campeón. Liguria despierta con gran dolor: "En este día de luto, Génova se solidariza con la familia de Emanuele Galeppini, quien falleció trágicamente en el incendio ocurrido en Crans-Montana en la noche de Año Nuevo".

"La noticia de su fallecimiento nos entristece profundamente; una joven vida truncada por la insensatez de una tragedia que afectó a tantas familias", escribió la alcaldesa de Génova, Silvia Salis. "La noticia de la muerte de Emanuele Galeppini, un joven genovés víctima de la insensata tragedia de Crans-Montana también afecta profundamente a nuestra comunidad", deslizó el gobernador de Liguria, Marco Bucci. (ANSA).