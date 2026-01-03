Suiza: "La seguridad no funcionó" en la tragedia suiza

(di Marina Perna) (ANSA) - ROMA, 02 GEN - Bajo la fachada de un bar con un glamour de altura, se alzaban paredes de espuma inflamable, probablemente materiales de baja calidad, una sola puerta para cuatrocientas personas y la práctica comercial de usar velas pirotécnicas.

Crans-Montana, la localidad alpina suiza, está sumido en el dolor, pero también en la ira por esa masacre que tal vez podría haberse evitado. Y Jessica y Jacques Moretti, dueños del bar Le Constellation, están ahora en la mira, sospechosos de violar las normas de seguridad, que distaban mucho de ser excelentes en el local.

Esto también lo demuestran las puntuaciones de la evaluación estándar, que otorgaron al local una escasa calificación para aprobar: 6,5 sobre 10. Y como incluso especuló el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, quien describió a Crans-Montana como "algo salió mal".

Los dueños -él de Córcega y ella de la Riviera Francesa- llevan mucho tiempo viviendo en Suiza, donde, además del bar que se convirtió en un infierno, poseen otros dos locales en el cantón del Tesino. En la noche de Año Nuevo, la mujer se encontraba en el bar donde ocurrió la tragedia y resultó herida en la mano, mientras que el hombre estaba en otro de sus establecimientos. Personas cercanas a los dos establecimientos declararon a los medios suizos estar "conmocionadas" y se defendieron de las acusaciones: "El establecimiento había sido inspeccionado tres veces en los últimos 10 años y todo estaba en regla", enfatizó el propietario, contactado por el Tribune de Genève.

Pero el panorama que se desprende de las fotos de la noche de la tragedia, las reconstrucciones preliminares y los testimonios de quienes sobrevivieron milagrosamente, pinta un panorama diferente. Los principales factores incriminatorios del incendio son esas "fuentes" brillantes colocadas sobre botellas de champán e izadas en el aire, quizás incluso por quienes habían subido a los hombros de amigos para celebrar.

Esos objetos son los principales sospechosos de iniciar el incendio en el techo que, encima, estaba hecho de un material no ignífugo: según lo que se desprende de algunas imágenes y las teorías de los expertos, estaba cubierto —enfatizan los medios suizos— con espuma acústica, un material inflamable que pudo haber favorecido la rápida propagación de las llamas y la generación de humos tóxicos que hicieron el aire irrespirable en cuestión de minutos.

Esto contribuyó al "flashover", un brote de llamas generalizado que inevitablemente afectó a casi 50 jóvenes. No se descarta que algunos de ellos fueran menores de 18 años. "La mayoría de las discotecas solo aceptan adultos, y Le Constellation era el único lugar donde podían ir jóvenes de 16 años, aunque también entraban chicos más pequeños, diciendo 'de todos modos, no supervisan'", comentó un joven, quien también especuló con la presencia de menores de 13 años.

Incluso las vías de escape estuvieron bajo sospecha desde los primeros momentos después de la tragedia: una estrecha escalera que conectaba la planta baja con el sótano como un cuello de botella, y una única y estrecha salida de escape. Y luego están las sospechas de hacinamiento, pues algunos estiman que Le Constellation albergaba entre 400 y 500 personas en el momento del incendio, al menos 100 más que el aforo máximo.

Según guías de viaje y reseñas online, este bar, construido íntegramente en madera, se consideraba un lugar de moda para el apres-ski y la vida nocturna, un lugar para terminar la noche con estilo. No un lugar para morir en un incendio. (ANSA)