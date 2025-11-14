Suiza logra rebaja arancelaria de EEUU a 15%, compromete inversiones por US$200.000 millones

Por John Revill

ZÚRICH, 14 nov (Reuters) - Estados Unidos recortará sus aranceles sobre los productos procedentes de Suiza al 15% desde el 39%, en virtud de un nuevo acuerdo comercial marco, que incluye el compromiso de las firmas suizas de invertir US$200.000 millones en Estados Unidos para finales de 2028, dijo el viernes el Gobierno suizo.

El anuncio del ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, equipara los aranceles estadounidenses a los de la Unión Europea. Parmelin declaró en rueda de prensa que la reducción arancelaria aliviará la carga sobre aproximadamente el 40% del total de las exportaciones suizas.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó previamente que su país "prácticamente llegó a un acuerdo con Suiza" y que la Casa Blanca anunciaría los detalles más tarde el mismo viernes.

En un comunicado, el Gobierno de Suiza indicó que el acuerdo, que incluye a Liechtenstein, reducirá los aranceles suizos a las importaciones de productos industriales, pescado y marisco, y productos agrícolas estadounidenses "que Suiza considera no sensibles".

Suiza otorgará a Estados Unidos contingentes arancelarios bilaterales libres de impuestos sobre 500 toneladas de carne de res, 1.000 toneladas de carne de bisonte y 1.500 toneladas de carne de ave, informó el gobierno.

Greer dijo a la CNBC que el acuerdo supondría que Suiza trasladaría "una gran cantidad de productos manufacturados a Estados Unidos: productos farmacéuticos, fundición de oro, equipamiento ferroviario. Así que estamos realmente entusiasmados con ese acuerdo y con lo que significa para la fabricación estadounidense".

IGUALDAD CONDICIONES CON UE

Los grupos industriales suizos acogieron con satisfacción el acuerdo, afirmando que les situaría en igualdad de condiciones con sus competidores de la Unión Europea, que acordaron un arancel del 15% sobre las exportaciones de la UE a Estados Unidos.

"Para el sector industrial, que estaba sujeto a un arancel del 39% desde el 1 de agosto, es una buena noticia. Por primera vez, tenemos las mismas condiciones en el mercado estadounidense que nuestros competidores europeos", dijo Nicola Tettamanti, presidente de Swissmechanic, que representa a los pequeños y medianos fabricantes.

"Es un gran alivio por los aranceles, pero siguen existiendo cargas y riesgos económicos adicionales para Suiza", dijo Hans Gersbach, director del Instituto Económico Suizo KOF de la ETH de Zúrich.

Los sectores suizos de maquinaria, instrumentos de precisión, relojería y alimentación, que exportan a Estados Unidos, serían los más beneficiados, según Gersbach.

KOF prevé un crecimiento económico suizo del 0,9% en 2026, pero superaría el 1% con la tasa arancelaria más baja, añadió.

La industria suiza informó el viernes de una caída del 14% en las exportaciones a Estados Unidos durante los tres meses hasta septiembre, dijo la asociación de la industria tecnológica Swissmem, mientras que los fabricantes de máquinas-herramienta vieron caer los envíos un 43%. (Reporte de John Revill; Reporte adicional de Dave Graham y Emma Farge; Editado en Español por Manuel Farías)