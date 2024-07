Suiza no debe poner límites a su ambición en la eurocopa, dice delantero zuber

DÜSSELDORF, Alemania, 4 jul (Reuters) - La selección de fútbol de Suiza ha demostrado su valía en la Eurocopa y no debería ponerse límites a lo lejos que puede llegar en el torneo tras haber estado a la altura de Alemania y de eliminar a la vigente campeona, Italia, dijo el jueves el delantero Steven Zuber.

Suiza ha impresionado y jugado con confianza para alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa, y el sábado enfrentará en Dusseldorf a una selección inglesa cuyo torneo ha sido una historia completamente diferente.

"Espero de verdad que no nos pongamos límites, no sólo nosotros como jugadores, sino todo el país. Espero que haya desaparecido esa mentalidad de pensar que no se pueden traspasar ciertos límites", declaró Zuber a la emisora RSI.

Zuber, que jugó en la derrota de Suiza en cuartos de final ante España en la edición previa del torneo, se perdió la primera parte de la Euro por una lesión sufrida en un amistoso.

La semana pasada saltó desde el banquillo en la victoria 2-0 contra Italia en octavos de final.

(Reporte de Martin Petty. Editado en español por Javier Leira)

