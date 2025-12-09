Suiza.- Novartis sella una alianza con Relation por hasta US$1.461 millones para el tratamiento de afecciones atópicas

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) - La farmacéutica suiza Novartis ha alcanzado este martes un acuerdo valorado en hasta US$1.700 millones (1.461 millones de euros) con el laboratorio británico Relation Therapeutics para el descubrimiento y desarrollo de nuevos tratamientos para las enfermedades atópicas.

Según la nota de prensa, Novartis desembolsará inicialmente US$55 millones (47,3 millones de euros), mientras que Relation podrá percibir hasta un máximo de US$1.700 millones de cumplirse ciertos hitos de I+D, regulatorios y comerciales. A esta cantidad se sumarían los 'royalties' por ventas.

"En Novartis aprovechamos enfoques de vanguardia impulsados por la inteligencia artificial para mejorar la identificación de nuevos objetivos y acelerar el descubrimiento de fármacos, proporcionando medicamentos innovadores a los pacientes que los necesitan", ha afirmado la presidenta del área de investigación biomédica de Novartis, Fiona Marshall.

"Nuestra tecnología resalta las vías moleculares en el tejido enfermo frente al tejido sano para ayudar a descubrir posibles nuevos tratamientos para los medicamentos. Junto con las capacidades de desarrollo y comercialización de Novartis, podemos ofrecer medicamentos que transformen el estándar de atención médica", ha indicado, por su parte, el consejero delegado de Relation Therapeutics, David Roblin.