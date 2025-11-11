Suiza podría cerrar acuerdo para rebajar aranceles de EEUU a fines de semana: fuente

Por John Revill y Dave Graham

ZÚRICH, 11 nov (Reuters) - Suiza podría cerrar un acuerdo con Estados Unidos para reducir al 15% los aranceles sobre las exportaciones tan pronto como el jueves o el viernes, dijo una fuente a Reuters el martes.

La fuente suiza dijo que el acuerdo para reducir los aranceles también podría sellarse a principios de la próxima semana, pero advirtió que no es seguro hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dé su aprobación.

Trump anunció a fines de julio que las exportaciones suizas a Estados Unidos estarían sujetas a un arancel del 39% a partir del 7 de agosto, uno de los gravámenes más altos aplicados en su restablecimiento del comercio mundial.

La medida amenazaba el acceso suizo a uno de sus mayores mercados de maquinaria de precisión, relojes y chocolate, al encarecer sus productos frente a rivales de regiones con aranceles más bajos.

El Ministerio de Economía suizo, que ha dirigido las negociaciones con Washington, declinó hacer comentarios sobre las conversaciones en curso el martes.

El ministro de Economía, Guy Parmelin, se mantuvo en contacto regular con las autoridades competentes de Estados Unidos, incluido el representante comercial, Jamieson Greer, según informó el Gobierno.

Ambos mantuvieron una videollamada el viernes y Parmelin describió las conversaciones como "muy constructivas".

El lunes, Trump dijo que "estamos trabajando en un acuerdo para bajar un poco sus aranceles. No he fijado ninguna cifra, pero vamos a trabajar en algo para ayudar a Suiza".

