Suiza quiere seguir negociando los aranceles con EEUU

Suiza quiere seguir negociando con Estados Unidos los aranceles de 39% sobre los productos helvéticos, que amenazan con minar su competitividad y costar decenas de miles de empleos, aunque por el momento no contempla represalias arancelarias.

El Consejo Federal (gobierno suizo) se declaró "decidido a continuar las conversaciones con Washington para reducir lo antes posible estos aranceles", según indicó en un comunicado.

La presidenta de la Confederación, Karin Keller Sutter, precisó en una rueda de prensa que representantes de los ministerios suizos implicados aún se encuentran en la capital estadounidense para mantener estas negociaciones cruciales para sectores clave de la economía suiza, como la relojería, maquinaria industrial, quesos o el chocolate.

El gobierno no puede predecir cuánto durará esta situación, explicó, reconociendo que "la decisión final recae en el presidente estadounidense".

"Queremos una relación regulada con Estados Unidos, pero no a cualquier precio", insistió.

Sin embargo, el gobierno federal no prevé adoptar contramedidas aduaneras "por ahora", considerándolas contraproducentes.

Mientras tanto, Suiza deberá tomar medidas "para aliviar a la economía suiza y a los trabajadores", añadió la presidenta tras una reunión extraordinaria del gobierno.

Entre estas medidas figura permitir que las empresas más afectadas prolonguen los períodos de trabajo reducido (desempleo parcial).

Cerca del 60% de las exportaciones de bienes suizos a Estados Unidos están sujetas a esta sobrecarga del 39%, según estimaciones del gobierno.

"El escenario catastrófico se está haciendo realidad", reaccionó el jueves por la mañana la organización patronal Swissmem, que representa a los fabricantes suizos de maquinaria, equipos eléctricos y empresas del sector metalúrgico.

Al igual que Swissmem, la organización patronal Economiesuisse pidió al gobierno "seguir negociando con Estados Unidos", advirtiendo que estos aranceles "debilitan gravemente la competitividad internacional de nuestras empresas y ponen en serio peligro a miles de empleos".