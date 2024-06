Suiza "ha enviado un mensaje fuerte", celebra su seleccionador Murat Yakin

Murat Yakin, seleccionador de Suiza, en la conferencia de prensa después de eliminar a Italia (2-0) en octavos de final:

"Hemos enviado un mensaje fuerte esta tarde, por nuestra manera de jugar. Hemos demostrado que podemos dominar y atacar. Hemos ganado, sí, pero encima de buena manera, dominando en todos los sectores del juego. Hemos marcado en los momentos adecuados y eso nos permitió controlar el partido. Es importante saborear la victoria esta noche y la ola de entusiasmo que hemos creado. Lo hemos hecho con sangre, sudor y lágrimas, no por suerte. [La celebración de los hinchas] me da escalofríos en la columna vertebral, es muy gratificante. Espero que esto no haya terminado, que continuemos haciendo historia. Somos un buen equipo, pero debemos mantener los pies en el suelo".

AFP