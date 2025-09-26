Suiza recibirá a 20 niños de Gaza para brindarles tratamiento médico

BERLÍN, 26 sep (Reuters) - Suiza tiene previsto acoger a unos 20 niños heridos de la Franja de Gaza para que reciban tratamiento médico, informó el viernes el Gobierno.

No está claro cuándo podrá llevarse a cabo la evacuación de los niños debido a la situación sobre el terreno en Gaza, pero se están realizando esfuerzos de coordinación, añadió en un comunicado.

La selección se realizará en estrecha coordinación con la Organización Mundial de la Salud, que mantiene listas de pacientes, y se llevarán a cabo controles de seguridad de los niños seleccionados y de los familiares que los acompañen, añadió el gobierno.

A su llegada, pasarán por el proceso de asilo.

El gobierno correrá con los gastos de coordinación y transporte, mientras que los gastos médicos serán financiados voluntariamente por los cantones suizos que acojan a los niños o por los propios hospitales, añadió.

La OMS ha registrado alrededor de 19.000 pacientes para su evacuación de Gaza, entre ellos 4000 niños, muchos de ellos con heridas o enfermedades potencialmente mortales que no pueden tratarse adecuadamente a nivel local.

La guerra en Gaza, que se acerca a los dos años sin un alto el fuego a la vista, ha causado una gran destrucción y ha matado a más de 65.000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales.

Comenzó cuando militantes de Hamás irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1200 personas y tomando 251 rehenes, según los recuentos israelíes. (Reporte de Miranda Murray, Editado en Español por Ricardo Figueroa)