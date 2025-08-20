Suiza refuerza su competitividad tras los aranceles de EEUU

ZÚRICH, 20 ago (Reuters) -

Suiza está intensificando sus esfuerzos para reforzar su atractivo como lugar de negocios, según dijo su Gobierno el miércoles, tras verse afectada por algunos de los aranceles estadounidenses más elevados del mundo.

Los esfuerzos se centrarán en el alivio regulatorio para las empresas suizas, y las nuevas normas que incurren en altos costos para las empresas podrían ser pospuestas, dijo el Gobierno en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este mes aranceles de importación estadounidenses del 39% a los productos suizos, aunque los productos farmacéuticos y algunos otros sectores se han librado hasta ahora de los aranceles.

(El Gobierno) quiere seguir adelante con decisión con su agenda de política económica y se está centrando en reducir la carga regulatoria sobre las empresas", dijo el Gobierno.

La diversificación geográfica y el acceso de las empresas suizas a mercados internacionales alternativos también deben reforzarse, según el comunicado.

Los nuevos impuestos estadounidenses afectan actualmente a cerca del 10% de las exportaciones de bienes suizos, y podrían tener graves consecuencias para algunas empresas, según el Gobierno.

Suiza no prevé una recesión similar a la crisis financiera mundial o a la pandemia, añadió. (Información de Ariane Luthi; edición de Dave Graham; editado en español por Patrycja Dobrowolska)