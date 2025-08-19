Suiza se ofrece como sede de una cumbre Putin-Zelensky

Países como Italia y Francia sugirieron que Suiza podría ser una sede de la reunión entre los presidentes de Ucrania y Rusia, que Donald Trump dijo este lunes que ya había ordenado comenzar a preparar.

"Agradezco al presidente Macron y a la premier Meloni su confianza en nuestro país. Otros países también han expresado su deseo en este sentido, y Suiza está totalmente preparada, incluso con poca antelación", declaró el ministro de Asuntos Exteriores de la nación alpina, Ignazio Cassis, durante una reunión con su colega italiano, Antonio Tajani, en Berna.

Cassis subrayó que alojar encuentros de este tipo "es nuestra especialidad; sabemos cómo hacerlo bien, desde cuestiones logísticas hasta asuntos legales, técnicos y diplomáticos. Estamos disponibles".

Poco antes, Tajani había abogado por que la reunión entre Zelenski y Putin se celebrara en Ginebra, ciudad con una larga trayectoria en negociaciones de paz y que también alberga las oficinas de las Naciones Unidas (ONU).

"Italia está a favor de que las conversaciones se celebren en Ginebra, porque Suiza es un país que siempre ha trabajado por la paz", afirmó el ministro.

Roma "también habría sido una sede ideal, deseada por estadounidenses, ucranianos y otros, pero existe el problema de la Corte Penal Internacional, por lo que habría sido más complicado. Creo que Ginebra podría ser la mejor sede, subrayó".

Italia es signataria del TPI, que emitió una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania. (ANSA).