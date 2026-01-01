Suiza teme que haya decenas de muertos tras una explosión en el bar de una estación de esquí

LENS, Suiza, 1 ene (Reuters) - Se teme que haya decenas de muertos y alrededor de 100 heridos tras la explosión registrada en un bar abarrotado durante la fiesta de Nochevieja de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, según informó la policía suiza el jueves.

El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano afirmó que la información facilitada por la policía suiza indicaba que había unas 40 víctimas mortales, pero en la rueda de prensa sobre el incidente la policía no dio más detalles que "decenas".

El incendio se produjo a la 1:30 a. m. (00:30 GMT) en un bar llamado "Le Constellation" de la estación, situada en el suroeste de Suiza.

Entre las víctimas hay personas de otros países, según Stéphane Ganzer, jefe de seguridad del cantón de Valais. Las autoridades informaron de que se habían movilizado diez helicópteros y cuarenta ambulancias.

La policía había informado anteriormente de que muchas personas estaban siendo atendidas por quemaduras. La mayoría de los heridos se encontraban en estado grave, según Mathias Reynard, jefe del gobierno cantonal. La unidad de cuidados intensivos del hospital de Valais estaba llena y los pacientes estaban siendo trasladados a otros centros, según informó.

La zona ha sido acordonada por completo y se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana, según ha informado la policía en un comunicado, añadiendo que la causa de la explosión sigue sin estar clara.

La explosión se consideraba un incendio y no un atentado, según informó más tarde la fiscal Béatrice Pilloud, quien añadió que las autoridades estaban tratando de entregar los cuerpos de las víctimas a sus familias. (Reporte de Dave Graham en Zurich y Shivani Tanna en Bengaluru; edición de Neil Fullick y Gareth Jones; editado en español por Tomás Cobos)