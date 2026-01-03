Suiza: tragedia de Crans-Montana, más de 40 muertos, muchos heridos gravísimos

Con el paso de las horas, el incidente amenaza con convertirse en una masacre, con más de 40 muertos confirmados por ahora y 119 heridos, la mayoría en estado "grave" por las quemaduras, con pronóstico incierto.

En la investigación, el fulminante incendio que se llevó la vida de tantos jóvenes durante la fiesta se atribuye ahora a las velas encendidas de las botellas que tocaron el techo del sótano. Y cada vez surgen más pruebas de la falta de medidas de seguridad del bar: los dos propietarios franceses han sido interrogados y se les ha asegurado que todo funcionaba correctamente, pero los cargos ahora incluyen incendio provocado, agresión y homicidio involuntario.

"La mayoría de las víctimas fueron encontradas dentro del bar", anunció el jefe de la Policía Cantonal, Frédéric Gisler, durante una conferencia de prensa en Sion, capital de la región de Valais. De los 113 heridos identificados, de un total de 119, la mayoría son suizos, junto con una veintena de franceses e italianos, cuatro serbios, un bosnio, un belga, un luxemburgués, un polaco y un portugués.

"La mayoría se encuentran en estado grave", confirmó la Agencia de Protección Civil local, informando que "unos cincuenta heridos han sido trasladados o serán trasladados muy pronto a centros especializados en quemados en países europeos".

Italia, por ejemplo, también recibirá a cinco compatriotas más después de los tres de ayer, principalmente en el Hospital Niguarda de Milán, mientras que seis permanecerán en Suiza por su gravedad para ser trasladados.

Las autoridades suizas no han publicado ninguna información sobre las cuarenta personas fallecidas en el incendio, limitándose a indicar que las labores de identificación continúan y a confirmar que llevarán tiempo, dado el estado calcinado de los cuerpos. Varios vehículos con los cuerpos comenzaron a llegar a la funeraria de Sion al mediodía.

Para agilizar el proceso, Israel envió un equipo especializado e Italia también puso a disposición a su policía forense.

En cuanto a la investigación, "la principal hipótesis que cobra fuerza" es "que el incendio se originó por velas incandescentes o bengalas colocadas sobre las botellas de champán", declaró Béatrice Pilloud, Fiscal General del Cantón del Valais, explicando que el análisis de numerosos vídeos suele corroborar las declaraciones de numerosos testigos.

Los investigadores se mantienen cautelosos en esta fase, especificando que Jessica y Jacques Moretti, dueños del bar, han sido entrevistados "como testigos" por el momento.

La atención se centrará ahora en el trabajo realizado en el bar, las medidas de seguridad y prevención de incendios, los materiales utilizados, el número de personas presentes, el personal autorizado y las vías de evacuación y acceso. Tras la tragedia, se supo que la única y estrecha salida del bar había dificultado la huida.

Además, al parecer no se realizaron controles adecuados en la entrada, permitiendo incluso el paso a jóvenes de 13 años.

"Algo claramente falló" en materia de seguridad, enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, durante su visita al lugar de la tragedia, mientras que el embajador italiano en Suiza, Gian Lorenzo Cornado la calificó de "desastre evitable".

Respecto a la situación de los italianos involucrados, el ministro, quien se reunió con sus familias, confirmó la cifra de seis desaparecidos y 13 heridos, manteniendo la confidencialidad sobre sus identidades. Sin embargo, los primeros nombres han comenzado a surgir en los medios de comunicación, especialmente los de jóvenes, algunos menores de edad, de Roma, Génova, Milán y Belluno.

Mientras tanto, las labores de socorro continúan: Suiza ha solicitado médicos y psicólogos especializados, según declaró el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, quien firmó el decreto que permite a todas las agencias regionales intervenir con personal y recursos.

Este caso en Suiza parece tener muchos puntos de contacto con la llamada "Masacre de Cromañón" en Argentina, un incendio en la noche del 30 de diciembre de 2004 en un local de recitales. Se trató de una de las mayores tragedias no naturales en Argentina, que dejó 194 muertos y 1432 heridos; El episodio causó importantes cambios políticos y culturales en la Argentina. (ANSA).