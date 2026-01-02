Suiza-Tragedia: "Vi cosas horribles"

Thelen fue uno de los sobrevivientes y, como sus lesiones no fueron de consideración, recibió el alta médica en la víspera, aunque los recuerdos de la noche de terror permanecerán por siempre en su memoria, tal como relató en primera persona: "Yo estoy bien, pero mi mejor amigo será operado y tengo a otra amiga internada en terapia intensiva", comentó el futbolista de 18 años de edad.

Angelo Londrillo, responsable del sector juvenil del club italiano que milita en la Serie B, confirmó que el mediocampista está fuera de peligro, en tanto que el presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, le envió un mensaje de aliento y cercanía en el que afirmó también: "Nuestros pensamientos están junto a los familiares de las víctimas, así como con Eliot y las demás personas que resultaron afectadas".

Mientras los investigadores suizos realizan los peritajes para establecer el origen del devastador incendio y los forenses trabajan en la identificación de las víctimas, el ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, también expresó sus condolencias: "Como padre y como ministro de la Juventud me siento profundamente afectado por la tragedia en Crans-Montana".

"Es mucha la indignación y resulta difícil comprender por qué sucedió esta tragedia inaceptable, pero este es un momento de duelo para quienes perdieron a sus seres queridos y de esperanza por los desaparecidos, una tenue llama que sobrevive a la oscuridad de la desesperación de padres, amigos y de todos nosotros", agregó Abodi, que dijo estar "cerca de las familias de las víctimas y de los niños y niñas que luchan por lo más preciado: la vida". (ANSA).