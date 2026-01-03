Suiza: UE, asistencia a Suiza de 21 países europeos por Crans-Montana

La Comisión Europea anunció este hecho. Francia, Italia, Luxemburgo, Rumanía y Suiza han garantizado la logística del transporte médico. Equipos de evaluación de quemaduras de Francia e Italia apoyan a los hospitales suizos de Valais y Lausana, proporcionando conocimientos especializados en atención a quemaduras. Hasta la fecha, 21 países han ofrecido asistencia: 18 para el tratamiento, 9 para el transporte y 6 para expertos.

La Comisión Europea destaca la rápida respuesta activada a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE y los continuos esfuerzos para evacuar a los pacientes con lesiones graves y brindarles atención especializada. Para ello, señala, se han enviado a Suiza expertos, conocidos como equipos de evaluación de quemaduras.

Suiza sigue evaluando la situación, subraya Bruselas, informando de que el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE envió inmediatamente a dos oficiales de enlace para supervisar la operación de evacuación médica y coordinar los contactos con las autoridades suizas sobre el terreno.

El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias también se mantiene en estrecho contacto, listo para coordinar nuevas evacuaciones en los próximos días.

El Mecanismo de Protección Civil de la UE se activó en un contexto similar en marzo de 2025, tras un incendio en una discoteca en Kocani, Macedonia del Norte, que provocó numerosas quemaduras y decenas de evacuaciones médicas al extranjero.

Desde su creación en octubre de 2001, el Mecanismo de Protección Civil de la UE ha gestionado más de 820 solicitudes de asistencia tanto dentro como fuera de la UE, incluyendo operaciones de evacuación médica desde Ucrania y Gaza.

Además de los países de la UE, otros diez Estados participan en el Mecanismo Europeo de Protección Civil: albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Turquía y Ucrania. (ANSA).