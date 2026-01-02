Suiza: Video muestra primeras llamas del incendio

El video muestra cómo las llamas alcanzan el material de insonorización del techo mientras los jóvenes siguen bailando.

Alguien nota el fuego y corea "quema, quema", pero no muestra señales de pánico, mientras un joven intenta arrojar una camisa al fuego, quizás para intentar apagarlo.

En las dramáticas imágenes, los jóvenes sonreían, algunos filmaron la escena con sus celulares, mientras que nadie parecía preocupado por lo que estaba sucediendo.

En otro video, tomado desde un ángulo diferente poco después, se ve a los jóvenes huyendo rápida y repentinamente mientras la música seguía sonando a todo volumen en el bar.

