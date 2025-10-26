Suizo Odermatt gana el gigante inaugural de la temporada en Sölden
El suizo Marco Odermatt, cuádruple vencedor de la general de la Copa del Mundo de esquí alpino, se impuso este domingo en el gigante inaugural de la temporada en Sölden, en Austria.
En medio de unas condiciones difíciles, entre viento, niebla y nieve, Odermatt, al frente desde la primera manga, se impuso al austríaco Marco Schwarz y al noruego Atle Lie McGrath.
Dominador en la modalidad de gigante desde hace casi cinco años, Marco Odermatt logró este domingo su 46ª victoria en Copa del Mundo, y se tomó su revancha en Sölden, donde tuvo que abandonar en la primera bajada el año pasado.
