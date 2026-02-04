Suman 17 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, según ONG

Al menos 17 presos políticos fueron excarcelados el miércoles como parte de un proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno interino de Venezuela tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, informó una oenegé.

El 8 de enero el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones de "un número importante" de detenidos, que ha transcurrido a cuentagotas según familiares y defensores de derechos humanos.

La oenegé Foro Penal verificó 17 excarcelaciones de presos políticos este miércoles, con lo que suman 367 excarcelados desde el 8 de enero, dijo a la AFP Alfredo Romero, director de la organización.

Las excarcelaciones ocurrieron en cuatro prisiones ubicadas en ciudades cercanas a Caracas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el viernes una ley de amnistía general en medio de presiones de Estados Unidos. Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro, afirma que trabaja "intensamente" en esta amnistía.

No obstante, "la libertad de presos políticos no puede estar supeditada a la amnistía. El gobierno puede liberar a todos sin necesidad de amnistía", agregó Romero.

Las liberaciones se dan en medio de un giro de las relaciones entre Caracas y Washington tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en una incursión militar que incluyó bombardeos en la capital venezolana y poblaciones vecinas.

El sábado 31 de enero llegó a Caracas Laura Dogu, jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela como encargada de negocios, para retomar relaciones rotas en 2019.