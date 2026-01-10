Suman 18 detenidos excarcelados en Venezuela tras incursión militar EEUU

10 ene (Reuters) - Las autoridades venezolanas han liberado a un total de 18 opositores que permanecían en presidio, luego de la incursión militar de Estados Unidos en el país hace una semana y la detención del depuesto presidente Nicolás Maduro, informaron el sábado grupos de derechos humanos.

El proceso de excarcelación, una exigencia reiterada de la oposición, fue anunciado el jueves por el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aunque no ofreció detalles. Ese mismo día España informó que Venezuela liberó a cinco de sus ciudadanos.

El viernes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo que la excarcelación de presos políticos era una señal de "búsqueda de la paz" y que había cancelado una segunda ola de ataques planeada contra el país.

Ni el Gobierno ni la Fiscalía General venezolana han confirmado hasta ahora una cifra oficial ni la identidad de los liberados.

La organización no gubernamental Foro Penal estima que hay 863 presos políticos en Venezuela, entre ellos figuras políticas, activistas de derechos humanos, manifestantes arrestados tras las controvertidas elecciones de 2024 y periodistas.

La cifra incluye al menos a 86 extranjeros, algunos de los cuales enfrentan cargos penales. (Redacción Reuters)