Suman más de 400 arrestos en área de Chicago hasta ahora, según alto funcionario de inmigración

PARK RIDGE, Illinois, EE.UU. (AP) — Agentes de inmigración han arrestado a más de 400 personas como parte de una operación en el área de Chicago que se lanzó hace menos de dos semanas, según un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Marcos Charles, el jefe interino de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) del ICE, proporcionó las cifras durante una entrevista con The Associated Press. La cantidad, que no ha sido ampliamente reportada, ofrece una evaluación temprana de lo que se perfila como un importante esfuerzo de aplicación de la ley similar al de Los Ángeles y Washington, D.C.

Cuando se le preguntó si consideraba que esa cantidad de arrestos en este punto de la operación era positiva, Charles dijo que 400 es un "número sólido", y agregó que la cifra incluye arrestos realizados por otras agencias federales además de ICE que están asistiendo en la campaña.

"Vamos a continuar con esta operación hasta que sintamos que hemos tenido éxito", dijo. "No hay una fecha de finalización a la vista".

ICE lanzó su operación en el área de Chicago, denominada "Operación Midway Blitz", el 8 de septiembre, generando preocupación entre activistas y comunidades inmigrantes que señalan que ha habido un aumento notable en los agentes de inmigración. Esto ha profundizado la preocupación en comunidades ya temerosas de los arrestos a gran escala o las tácticas agresivas utilizadas en otras ciudades que son blanco de las estrictas políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

La operación ha generado acusaciones de uso excesivo de la fuerza y redadas contundentes que han atrapado a ciudadanos de Estados Unidos, al tiempo que ha complacido a los partidarios de Trump, quienes afirman que está cumpliendo su promesa de deportaciones masivas.

El gobierno de Trump ha prometido enviar un flujo de agentes de inmigración y tropas de la Guardia Nacional a Chicago, a pesar de las fuertes objeciones de las autoridades y residentes locales. Un despliegue militar en Chicago aún no se ha materializado, incluso cuando las operaciones de control de inmigración continúan.

Funcionarios y activistas en el área de Chicago que se oponen al aumento de la aplicación de la ley argumentan que el enfoque es peligroso e impreciso, señalando relatos de dos ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos brevemente esta semana por agentes federales enfocados en la aplicación de la ley de inmigración.

Los detractores de las medidas también han protestado por la muerte de un hombre que fue baleado por un agente del ICE el 12 de septiembre después de que, de acuerdo con las autoridades, intentó huir durante una parada de tráfico, arrastrando al agente.

Charles dijo que aproximadamente el 50% al 60% de los arrestos de la operación en Chicago fueron arrestos dirigidos, lo que significa que eran personas específicas que el ICE trataba de encontrar porque habían cometido un delito, tenían una orden final de deportación o habían cometido algo que los puso en el radar del ICE.

El resto fueron lo que a menudo se refiere como "arrestos colaterales", lo que significa que se trata de personas que el ICE encuentra durante sus operaciones pero que no son la persona que están buscando y que están en el país sin autorización legal, por lo que los agentes del ICE pueden arrestarlos.

Los arrestos colaterales no estaban permitidos durante el gobierno de Biden, pero el gobierno de Trump eliminó esas restricciones casi inmediatamente después de que él asumiera el cargo como parte de sus esfuerzos para aumentar las deportaciones.

"No significa que los arrestos colaterales no sean criminales. Algunos de nuestros arrestos colaterales... también tienen condenas y arrestos penales. Simplemente no eran las personas que estábamos buscando en ese momento", indicó Charles.

El Departamento de Seguridad Nacional lanzó la "Operación Midway Blitz" después de meses de críticas del gobierno de Trump a Chicago e Illinois por políticas estatales y locales que restringen la cooperación de las fuerzas del orden con el ICE.

El ICE indica que estas políticas implican que los inmigrantes que han cometido delitos en Estados Unidos y pueden ser deportados como resultado son liberados en la comunidad. El ICE dice que luego tiene que salir a la comunidad y rastrearlos para arrestarlos.

Muchos funcionarios locales y activistas han dicho que la aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad federal y que si cooperan con el ICE, es menos probable que los inmigrantes que son víctimas o testigos de delitos se presenten para colaborar con la policía.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.