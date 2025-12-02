Sumar acota el caso Ábalos a "tres golfos" y no ve financiación ilegal del PSOE, línea roja que conllevaría elecciones

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Sumar ha afirmado que el caso 'Koldo' se acota a una cuestión de "tres golfos" que no repercute en el Gobierno ni afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha advertido de que si hubiera una financiación irregular en el seno del PSOE, algo que no apunta la investigación judicial, sería motivo suficiente para una convocatoria de elecciones.

Así lo han trasladado en sendas comparecencias en el Congreso la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Barbero, y el dirigente de los Comunes y secretario primero de la Mesa de la Cámara, Gerardo Pisarello, en relación a la entrada en prisión provisional del exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y los indicios de presunta corrupción que salpican al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

"A día de hoy lo que hay es pruebas de que esto sigue siendo una cuestión de cuatro o tres golfos y lo que esperamos es que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas", ha remachado Barbero en los pasillos del Congreso para instar, asimismo, a adoptar medidas para prevenir la corrupción aludiendo a su propuesta de crear una oficina específica al respecto.

Mientras, Pisarello ha defendido que se "investigue todo lo que se tenga que investigar" en relación a Cerdán, Ábalos o Koldo García pero sin perder tampoco "de vista" el papel de empresas "corruptoras y corruptas", en alusión a la compañía Acciona.

NO HAY NINGÚN INDICIO QUE AFECTE A SÁNCHEZ

El coportavoz de los 'Comunes' ha proclamado que en esta causa judicial cuya investigación avanza no existe "ningún indicio" que afecte al presidente del Gobierno, por lo que ahora la situación dentro de la coalición es "normal".

Sin embargo, ha advertido de que si existiera un caso de financiación ilegal, que no parece, sería "enormemente grave" para su espacio que "seguramente justificaría la convocatoria de elecciones generales".

También ha agregado que la posición de su grupo no es la de Sánchez respecto a la corrupción, aunque valora su respuesta "rápida" para tomar medidas contra los excargos del PSOE investigados, y defienden que es perfectamente posible la "corrupción cero", que no ha afectado por ejemplo a los Comunes pese a ser durante muchos años "atacada" por prácticas "de guerra sucia", con querellas que siempre han sido archivadas.

Asimismo, ha reclamado a Sánchez que no se quede solo en palabras sino que pase a "hechos concretos" y desde el Consejo de Ministros impulse medidas como una oficina anticorrupción para ganar más credibilidad que las meras consideraciones generales sobre el tema.

UN DIPUTADO DE IU PIDE MÁS AMBICIÓN AL PSOE

El diputado de IU dentro del grupo Sumar, Nahuel González, ha subrayado que condenan "toda la corrupción" y que dentro del bipartidismo se ha visto afectado por esta lacra, tachando al PP de "hipocresía" por manifestarse el domingo contra el Gobierno cuando hay una presunta trama que afecta a cargos del partido en la Diputación de Almería.

También ha reprochado a los 'populares' que tumbara en el Congreso la proposición de ley para crear una oficina anticorrupción y ha reclamado al PSOE "ambición" para aplicar medidas de regeneración.