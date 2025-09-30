Sumar acusa al PP de "intentar imitar" a Vox y Trump en migración y pide aprobar la ILP de regularización por decreto

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El coportavoz de los Comunes y miembro de Sumar, Gerardo Pisarello, ha acusado al PP de "intentar imitar" a Vox y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de migración. Además, ha instado a aprobar por decreto la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras.

"Esta competición entre el PP y Vox a ver quién es más clasista y más racista es inmoral y además es peligrosa, porque alimenta el odio, porque erosiona la convivencia y porque degrada la democracia", ha asegurado Pisarello este martes en rueda de prensa en el Congreso.

Asimismo, en cuanto al discurso sobre política migratoria del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que éste "pretende hacer creer" que "son las personas migrantes quienes se quedan con las ayudas públicas y no el 20% de los españoles más ricos que reciben el triple de ayuda que el 20% más pobre".

Respecto a las personas que delinquen, Pisarello ha asegurado que el problema de la criminalidad "es la gran corrupción de los de arriba, incluida la de su propio partido".

PP BUSCA "DIVIVIR A LOS TRABAJADORES POR ORIGEN"

Para Pisarello, el PP "solo busca dividir a las gentes trabajadoras por su origen para mantenerlos explotados, mientras defiende los privilegios de los poderosos de arriba".

Con el objetivo de no dejar a las familias migrantes "solas", Pisarello ha llamado a exigir al PSOE "que apruebe de una vez, mediante un decreto urgente, que permita regularizar cuanto antes a los cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que viven explotados y segregados".

"¿Para qué? Para que tengan simplemente los mismos deberes y los mismos derechos que el derecho de la ciudadanía", ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que los "problemas" de España "no son los trabajadores migrantes", sino "los megarricos que no pagan impuestos, son los corruptos de guante blanco, y son los fondos buitres".

En cuanto a la ILP, ha expuesto que "hay mecanismos" para convertir las exigencias de la iniciativa legislativa popular en un decreto, en una medida que puede aprobarse en el Congreso.

"No hay nada que justifique que, como digo, esos vecinos y vecinas que viven entre nosotros sean utilizados como mecanismos demagógicamente por la derecha para estigmatizarlos y criminalizarlos, en lugar de ser tratados como lo que deberían ser tratados. Es decir, como ciudadanos, que ya digo, viven y trabajan entre nosotros, tienen derecho a las mismas libertades que el resto de la ciudadanía", ha concluido.