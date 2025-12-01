Sumar admite preocupación por el caso Ábalos pero defiende que Sánchez ya dio explicaciones y que no afecta al Gobierno

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Sumar ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dio explicaciones por la presunta corrupción que afecta a excargos del PSOE, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y que, aunque la preocupa la situación generada por la entrada en prisión provisional del exministro de Transportes, no contempla que afecte al jefe del Ejecutivo como se afana en decir el PP.

El portavoz de la formación y titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha subrayado en rueda de prensa este lunes que no hay ninguna investigación que afecte al presidente y que ya dio respuesta al caso 'Koldo' con el plan de medidas anticorrupción con iniciativas pactadas con Sumar, que ahora toca desplegar, aunque para ello la principal responsabilidad recae en el Congreso, que debe votarlas.

Durante su comparecencia junto a la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, Urtasun ha puntualizado que los problemas de presunta corrupción afectan a "antiguos dirigentes del PSOE" —en alusión a Ábalos y Cerdán— que evidentemente les "preocupan", pero ha agregado que Sumar va a garantizar que esto "no empañe" las "esperanzas" depositadas por miles de ciudadanos en la mayoría progresista de este país y para ello van a trabajar "incansablemente".

Con ello, ha reiterado que el presidente ya compareció en verano para dar explicaciones en el Congreso, justo cuando saltaron los indicios contra Santos Cerdán, y que ahora la tarea es ser ambiciosos con el plan de regeneración democrática que el Gobierno tiene que empujar con "ambición". Así, ha acotado cualquier explicación que se tenga que dar al respecto en el ámbito del PSOE como partido.

El dirigente de Sumar ha proclamado que no vale únicamente con la agenda judicial en materia de lucha contra la corrupción, que es clave para investigar cualquier sospecha de delito, sino que tiene que ir acompañada de una "agenda legislativa" con medidas de prevención.

EXIGE AL PP "LEVANTAR EL VETO" A LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

De esta forma, ha criticado el rechazo del PP en el Congreso a la proposición de ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción y ha exhortado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a "levantar el veto" a esta iniciativa si realmente está tan preocupado por esta lacra.

Incluso ha argumentado que si esta oficina hubiera estado constituida antes, es posible que Ábalos "no hubiera hecho algunas de las cosas que hizo", para añadir que hace falta otras actuaciones como activar mecanismos de devolución de los activos económicos con los que se lucran tramas corruptas, "castigo" a las empresas corruptoras o suprimir los aforamientos cuando cargos políticos están afectados por investigaciones sobre presuntas irregularidades.

No obstante, ha recalcado que aparte de la acción del Gobierno, el Congreso también tiene su papel, dado que los grupos tienen que pronunciarse también sobre si apoyan estas iniciativas.

Y es que ha declarado que Sumar empatiza con la ciudadanía "cansada de casos de corrupción" como la trama Koldo o el que afecta a dirigentes del PP en la Diputación de Almería, pero ha reivindicado que existe una "política limpia" como encarna su formación frente a las "herencias y viejas dinámicas del bipartidismo".

Aparte, ha cargado contra Vox, que se afana en "alzar la voz como adalid contra la corrupción" pero que está salpicado por el "escándalo de su financiación opaca", a raíz de las informaciones de que recibió recursos de un banco húngaro, pese a ser una "formación joven".

PROMETE QUE HABRÁ PRESUPUESTOS

En cualquier caso, Urtasun ha manifestado que este caso no afecta a la acción de Gobierno y ha garantizado que el Ejecutivo va a presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2026, dado que así lo acordaron PSOE y Sumar a la espera de definir las medidas que incluirán las nuevas cuentas públicas.

Así, ha apelado al conjunto de los socios de investidura que hagan posible que haya nuevos Presupuestos y un nuevo techo de gasto, que supone un incremento récord de recursos y 16.000 millones más de inversión pública.

De esta forma, ha tachado de incomprensible que haya grupos que votaran en contra de la senda de déficit, en clara referencia a Junts, dado que se aumentaba también la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas.