Sumar advierte a Sánchez de que no use el acercamiento a Junts como "excusa" para asumir medidas "antisociales"

MADRID, 2 Dic. 2025 (Europa Press)

Sumar ha valorado positivamente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trate de tender puentes con Junts, aunque le ha advertido de que no use ese afán de acercamiento como "excusa" para asumir medidas antisociales" en materia de vivienda.

De esta forma, el grupo plurinacional ha recalcado que el jefe del Ejecutivo debe dejarse de "tacticismo" y le advierte que si cae en concesiones a los postconvergentes para no avanzar en medidas de intervención en vivienda, puede romper el bloque de investidura por el otro lado, es decir, en los grupos de izquierda.

Así lo ha trasladado este martes en el Congreso el coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, la portavoz parlamentaria del grupo plurinacional, Verónica Barbero, y el diputado de IU en la cámara, Nahuel González.

Los tres han coincidido en que es positivo que Sánchez busque recomponer relaciones con Junts, que había anunciado la ruptura con el Gobierno y el bloqueo a su agenda legislativa, pero han insistido en que la solución a la vivienda para por medidas contra la especulación e intervención del mercado.

Por ejemplo, Barbero y Pisarello han urgido al PSOE a que prorrogue, como vienen demandando desde el pasado mes, 300.000 contratos de familias que vencen este año vía decreto para evitar que haya subidas abusivas.

ESTUDIARÁN LA AYUDA A PROPIETARIOS, PERO NO VA EN SU LÍNEA

La portavoz de Sumar ha enfatizado respecto a las ayudas por impagos anunciadas por Sánchez a propietarios que alquilan sus pisos que analizarán la letra pequeña, pero ha replicado que esto no es el problema sino el alza de precios que padece la ciudadanía española.

"Por eso hay que congelar los precios de esos 300.000 contratos que están a punto de vencer ahora mismo. Y en eso tenemos que estar todas centradas, sin perjuicio de otras medidas, que algunas pueden ser positivas, y otras, básicamente, no tener ningún resultado positivo en el mercado de la vivienda y en la crisis habitacional", ha declarado Barbero.

Su compañero de bancada y dirigente de los Comunes ha dicho que ve bien que Sánchez quiera "recuperar la mayoría de investidura", pero para ello es "obligado huir de tacticismo" en lo relativo a Junts, pasando a actuar con más determinación en la defensa de la "plurinacionalidad", la cuestión social y la "lucha contra la ultraderecha".

AVANZA QUE SE OPONDRÁN A RETROCESOS EN LA AGENDA SOCIAL

Por ejemplo, ha agregado que cumplir con el fomento del catalán, reformar la financiación autonómica y el despliegue de la amnistía no es un problema, dado que es algo compartido por su espacio al ser bueno para Cataluña y el conjunto del país.

No obstante, Pisarello ha alertado que el problema sería que, con la "excusa de recuperar los puentes con Junts" se asumieran las exigencias antisociales de un sector de la patronal catalana, en alusión a Foment del Treball. "Si fuera una excusa para eso, estaríamos claramente en desacuerdo y le plantaríamos cara a esa opción", ha lanzado el también secretario primero de la Mesa del Congreso.

IU: ES "NOTORIO" QUE QUIEREN INTERVENCIÓN DEL MERCADO

Mientras, Nahuel González ha afirmado que van a estudiar las propuestas de vivienda, como esa ayuda de impagos a propietarios, aunque ha replicado que es "público y notorio" que la posición de Sumar está en "regular los precios de los alquileres y sancionar a aquellos grandes tenedores de vivienda, que tienen mucha vivienda vacía y que provocan un problema de especulación".

"Nosotros vamos en la línea de solucionar el problema de regular el mercado, porque pensamos que en el caso de la vivienda se ha convertido en un bien de especulación y no un bien constitucional", ha agregado el dirigente de IU para insistir en que el foco ahora debe estar en la intervención del mercado. Incluso ha admitido que esa propuesta "no va en la línea de lo que propone" el socio minoritario de la coalición.