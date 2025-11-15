Sumar anima al Gobierno a activarse para ver si hubo españoles que contrataran el safari humano de Sarajevo

MADRID, 15 Nov. 2025 (Europa Press) -

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de Comuns, Aina Vidal, quiere que el Gobierno impulse acciones legales para esclarecer si hubo españoles que participaron en el llamado 'safari humano' de Sarajevo en plena guerra de Bosnia.

Según recuerda, una investigación efectuada en Italia por el periodista Ezio Gavazzeni, respaldado por el reputado exmagistrado Guido Salvini y la exalcaldesa de Sarajevo de 2021 a 2024, Benjamina Karic, ha destapado que, durante los años 90, en plena guerra en los Balcanes, individuos adinerados pagaban por viajar a Sarajevo y disparar contra civiles, mientras las milicias serbobosnias los escoltaban hasta las colinas que rodeaban la ciudad sitiada.

La investigación revela que aquellos ciudadanos particulares, próximos a círculos de extrema derecha y apasionados de las armas, contrataban este servicio como un safari humano en la ciudad asediada.

Según la denuncia, iban con vuelo de Trieste a Belgrado de la compañía serbia Aviogenex, que en esa época operaba desde el aeropuerto italiano. Para ser francotiradores de fin de semana pagaban el equivalente a entre 80.000 y 100.000 euros, aunque por disparar a niños se pagaba más.

MILLONARIOS DE CACERÍA HUMANA

En esa información se apunta a un empresario milanés dueño de una clínica estética privada y a ciudadanos de Turín y Trieste, pero un documental de 2023 del esloveno Miran Zupanic, llamado 'Sarajevo Safari', recogía testimonios y daba pistas sobre la posibilidad de que también hubiera millonarios extranjeros que pagaran por viajar a la ciudad bosnia para poder disparar ellos mismos a seres humanos.

Entre estos extranjeros según la investigación se encontrarían ciudadanos alemanes, rusos, franceses, canadienses, estadounidenses y también españoles.

La diputada de Sumar recuerda que la Fiscalía de Milán ha abierto la primera investigación en Europa sobre estos crímenes, después de años en los que este macabro 'safari' había quedado impune, y pregunta al Gobierno si piensa activarse para esclarecer si hubo o no participación española.

"¿Tiene conocimiento el Gobierno de estos gravísimos hechos en los que habrían participado, entre otros, ciudadanos españoles? ¿Tiene previsto emprender acciones legales con el fin de que puedan investigarse y esclarecerse estos macabros hechos y su posible relación con ciudadanos españoles?", son las preguntas que ha registrado Aina Vidal, a las que ha tenido acceso Europa Press.