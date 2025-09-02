Sumar avisa a Abascal de que "roza la incitación al terrorismo" al instar a "hundir un barco cargado" de migrantes

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Sumar ha avisado al presidente de Vox, Santiago Abascal, de que "roza los delitos de incitación al terrorismo o de incitación al odio" con sus declaraciones en las que "insta a hundir un barco cargado de personas".

Así lo ha manifestado este martes la portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez, en rueda de prensa, en referencia a las palabras de Abascal que dijo que había que "hundir" el barco de la ONG Open Arms.

Martínez considera que estas declaraciones son "malintencionadas, deleznables, crueles de la ultraderecha del señor Abascal acerca de hundir barcos de rescate de personas en el Mediterráneo".

Por ello, ha trasladado todo su apoyo tanto a Open Arms como al buque humanitario Aita Mari que, a su juicio, "hacen una labor esencial e imprescindible que, en realidad, deberían hacer los Estados e instituciones europeas defender el derecho a la vida".

Para la portavoz de Sumar, estas declaraciones podrían determinar "la aplicación de sanciones previstas en la ley de partidos".

"Con estas declaraciones, el señor Abascal ha cruzado todas las líneas rojas de la democracia y debería, además, abandonar su acta por las mismas", ha puntualizado.

Ante este mensaje, Sumar apuesta por "responder reconociendo y ampliando derechos de las personas que ya viven y trabajan en España", por lo que, en su opinión, "una respuesta democrática valiente es la regularización de cientos de miles de personas que se encuentran en situación administrativa irregular".

En este sentido, Martínez ha insistido en que el Congreso debata y apruebe "ya, lo antes posible", la iniciativa legislativa popular de regularización.