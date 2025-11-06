Sumar avisa a Junts que mantener su "fantasía de bloqueo absurdo" al Gobierno es una "estrategia suicida"

LA NACION

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los Comunes, Aina Vidal, ha asegurado que la legislatura no está agotada pese a la "fantasía" de bloqueo "absurdo" de Junts, que, a su juicio, solo hace un favor al PP y les lleva a una estrategia "suicida" que favorece a la ultraderecha de Aliança Catalana.

"Estamos cansados de los efectos especiales y fuegos artificiales. Hay que ser serios y decir la verdad, que estas leyes que están vetando son necesarias para Cataluña y tendrán que sentarse a negociar. Eso o abrazarse de forma definitiva a Vox y al PP para una estrategia suicida", ha exclamado en declaraciones a los medios en el Congreso.

La coportavoz de los Comunes ha ironizado que la "literatura lo aguanta todo" pero ha espetado que la realidad se impone y hoy Junts no ha hecho ningún tipo de anuncio de bloqueo sino que, desde su punto de vista, ha evidenciado un relato de que va a votar de "forma coincidente" con Vox y PP.

De esta forma, ha asegurado que hay legislatura por delante y que van a llevar al Congreso muchas leyes de carácter social y beneficiosas para Cataluña y el resto de territorios, por lo que augura que "tarde o temprano" se tendrán que avenir a negociar y no caer en esta actitud "absurda" de bloqueo.

MUCHA LEGISLATURA

"Queda mucha legislatura por delante para llevar a cabo normas", ha proclamado Vidal para criticar que si persisten con impedir la aprobación de leyes van a tener que explicarlo "muy bien" a la sociedad catalana, máxime cuando hay proyectos legislativos pendientes y que forman parte de las exigencias de los propios postconvergentes.

También ha asegurado que el movimiento de Junts no afecta a la intención de presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 y que el Gobierno está decidido a traerlos al Congreso, con independencia de que salgan adelante o no.

Ahí será cuando se compruebe si Junts está con las necesidades de los catalanes o se alinea con la ultraderecha, al incidir en que la formación de Puigdemont está en "caída libre" en las encuestas en favor de Aliança Catalana y que no remontarán el vuelo si precisamente "abrazan el racismo y fascismo" del partido comandado por Sílvia Orriols.

"No es abrazando las estrategias de la derecha que les vaya a salir bien en este sentido", ha zanjado Vidal para proclamar que si rechazan leyes clave no estarán bloqueando el Gobierno sino los avances para Cataluña.

