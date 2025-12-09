Sumar cree que el PSOE "no ha estado a la altura" ante el caso Salazar: "Estos casos son tan asquerosos, tan machistas"

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press)

Diputados de Sumar consideran que el PSOE "no ha estado a la altura" ante el 'caso Salazar', esperan que "caiga toda la justicia" sobre los acosadores socialistas, y advierten de que los casos de acoso son "asquerosos, machistas y repugnan al votante socialista".

"Es muy importante la urgencia en la investigación de los casos de acoso, esto lo tenemos clarísimo las que hemos investigado acosos en la inspección de trabajo", ha señalado la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero.

En este sentido, ha explicado que la urgencia es necesaria "porque un acosador no se puede sentir impune, ni un potencial acosador se puede sentir impune, en el ámbito laboral ni ningún otro". "En el ámbito laboral la obligación es de las empresas, de las empresas como organizaciones", ha precisado.

Asimismo, Martínez Barbero ha recalcado que las víctimas "tienen que saber que pueden denunciar y que pueden hacerlo, están protegidas y que se va a actuar en consecuencia y con rapidez". "Lo que hay que hacer es activar los protocolos correspondientes cuanto antes, ponerlos a funcionar y actuar con celeridad", ha apuntado.

Por su parte, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha asegurado que, con el último caso Salazar, la gestión del PSOE "no ha estado a la altura" y ha calificado los casos de acoso en la formación socialista de "machistas graves".

Sidi considera que el machismo "es una cuestión a erradicar en todas las formación políticas" y ha incidido en la importancia de cómo se afronta y cómo se gestiona "desde el minuto uno". "Desde los espacios de la izquierda tenemos ese compromiso con las mujeres y el feminismo es nuestra bandera y toda nuestra actuación debe ser urgente y crucial para hacer una respuesta de garantías", ha aseverado.

La diputada de Sumar ha subrayado que "no ha habido una gestión inicial del caso" y que en el PSOE "deberían haber tomado medidas mucho antes". "Sabemos que el patriarcado cuando ocupa los espacios de poder lo hace de esta forma y la única manera de controlar el patriarcado en esos espacios de poder es poniendo cotos, poniendo auditoría y también escuchando a las víctimas", ha propuesto.

"El PSOE se tiene que ir con esos deberes para que podamos seguir hablando aquí en el Congreso de los Diputados de avances y que podamos seguir negociando para que podamos revalidar ese Gobierno progresista que está muy anclado obviamente a políticas feministas", ha comentado.

En la misma línea, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez Mezquita (Sumar) ha advertido de que "el machismo es repugnante, sin peros, venga de donde venga". "Particularmente las organizaciones políticas que levantan la bandera del feminismo tienen que ser más pulcras, más exigentes, más diligentes y más rápidas cuando cualquier mujer, cualquier trabajadora, se siente o es acosada por un compañero de trabajo o por un superior", ha exigido.

Además, el diputado de Sumar en el Congreso Jorge Pueyo (CHA) ha reclamado que tanto en el caso Salazar como en el de Ábalos "caiga toda la justicia sobre ellos si finalmente se demuestra que son culpables porque ya la sociedad española no aguanta más". "Estos casos son tan asquerosos, tan machistas y realmente repugnan al votante socialista y a toda la sociedad progresista", ha lamentado.

Por último, Aina Vidal (Comuns) ha destacado que "evidentemente el PSOE tendrá que responder" ante los casos de acoso. "Como mujer, les puedo decir que sería preferible que lo hicieran con total celeridad y con tolerancia cero. Yo creo que no es admisible que las víctimas tengan que convivir ni un minuto más del necesario cerca de su agresor", ha zanjado.